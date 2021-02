In Ratingen West : Radfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

In Ratingen West

Ratingen West (RP) Schwere Verletzungen erlitt ein 36-jähriger Mann, der am Donnerstag, gegen 13.10 Uhr auf der Berliner Straße mit seinem Pedelec stürzte.

Der Mann war in Richtung Broichhofstraße unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, gegen einen Zaun prallte und zu Boden fiel. Bei dem Sturz verletzte er sich so schwer, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.