Verband der pyrotechnischen Industrie Pyrotechnik wird kunststofffrei

„Einwegkunststofffondsgesetz“ lautet der sperrige Titel der gesetzlichen Neuerung. Am 2. März vom Bundestag beschlossen und am 31. März vom Bundesrat gebilligt, sieht es vor, dass Hersteller von Produkten aus Einwegplastik künftig künftig die Kosten der Müllbeseitigung in Parks und Straßen mittragen sollen. Dafür wird eine jährliche Abgabe fällig, die in einen Fonds eingezahlt wird.