Ratingen Verband setzt Feuerwerkstrends

Die Zeit der Pandemie bescherte dem Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) ein ordentliches Minus. Zwei Jahre in Folge durfte zum Jahreswechsel nicht geböllert werden. Untätig waren die Pyrotechniker in dieser Zeit jedoch nicht. Sie entwarfen nicht nur neue Effekte, die in der Silvesternacht für „Ohs“ und „Ahs“ sorgen, sie verwenden auch zunehmend nachhaltige Materialien.