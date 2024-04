Gerichtsverfahren läuft Geldwäsche im großen Stil in einer Ratinger Lagerhalle

RATINGEN/WUPPERTAL · Ein 43-Jähriger Wuppertaler soll im August 2021 von einem Mittäter in der Lagerhalle in Ratingen mindestens 475.000 Euro erhalten und an einen Kurier übergeben haben.

10.04.2024 , 14:28 Uhr

Die Polizei war bei einer Großrazzia auch in Ratingen im Einsatz. Foto: dpa/Friso Gentsch

Von Sabine Maguire