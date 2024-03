Grün in Ratingen Projekt im Poensgenpark verschiebt sich erneut

Auf Nachfrage, wie es zeitlich mit dem Projekt weitergeht, teilte die Stadt Ratingen mit: „Zum Hausgarten können wir sagen, dass im Moment vorbereitende Arbeiten, zum Beispiel an Leitungen, durchgeführt und die Ausschreibungen erarbeitet werden. Diese sollen noch in diesem Jahr auf den Markt gehen, so dass man 2025 bauen kann“. Somit verzögert sich das Projekt also um mindestens zwei Jahre.