Kultur in Ratingen Museum Ratingen lädt zu kostenfreien Rundgängen ein

Bereits zum 46. Mal wird der Internationale Museumstag in Deutschland ausgerufen. Die Museen machen an diesem Tag ganz besonders auf sich und ihr Programm aufmerksam, in diesem Jahr unter dem Motto: „Museen gemeinsam entdecken“. Das Museum Ratingen lädt mit öffentlichen Führungen dazu ein, die drei Einzelausstellungen „Jan Kolata. malen“, „Jan Stieding. Draußen“ und „Annebarbe Kau. Diamantenstaub“ zu erkunden. Dabei werden drei unterschiedliche künstlerische Positionen, darunter zwei malerisch und eine mediale, einem breiten Publikum in Form von Familienführungen vorgestellt.