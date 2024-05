Internationaler Museumstag in Ratingen Eine Reise durch Literatur, Kunst und Geschichte

Info

Jedes Jahr rufen der Deutsche Museumsbund, ICOM Deutschland sowie die regionalen Museumsämter und -verbände zur Beteiligung der Museen am Internationalen Museumstag auf, um das breite Spektrum der Museumsarbeit und die thematische Vielfalt der etwa 6500 Museen in Deutschland in das Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken. Besucher wie auch Museen sind eingeladen, ihre Eindrücke, Erlebnisse und Entdeckungen in den Sozialen Medien zu teilen.

#MuseenEntdecken