Drei Tage Programm : Innenstadt wird zur Festival-Meile

Das Ratingen Festival ist zurück. Nach einer abgespeckten Version im vergangenen Jahr gibt es diesmal wieder das volle Programm. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Das Ratingen Festival kehrt mit vollem Programm zurück, und zwar von Freitag bis einschließlich Sonntag. Hier eine Übersicht über die einzelnen Angebote für die ganze Familie.

Mit dem Ratingen Festival vom 19. bis 21. August veranstaltet Ratingen Marketing zum zwölften Mal das beliebte Open Air Events für die ganze Familie in der Ratinger Innenstadt.

Diesmal wird an allen drei Tagen auf der Bühne und hoffentlich auch davor wieder viel los sein. So können sich die Besucher auf viele hochklassige Bühnen Acts freuen. „Darunter international bekannte Stars und Sternchen und wie immer auch lokale Größen aus Ratingen und der Umgebung“, verrät RMG Veranstaltungsmanagerin Daniela Schoppen begeistert.

Info Veranstaltungszeiten an den drei Festival-Tagen Veranstaltungszeiten: am Freitag von 17 bis 23 Uhr, am Samstag von 13 bis 23 Uhr, am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Die Parkhäuser in der Innenstadt sind am Freitag und Samstag bis 2 Uhr und am Sonntag bis 21 Uhr geöffnet.

Am Freitag, 19. August, eröffnet enkelson. mit seiner Band das Bühnenprogramm auf dem Marktplatz. In der deutschen Popmusikszene ist enkelson. schon längst kein Unbekannter mehr: In den ersten Jahren noch regional ,zieht es ihn bereits seit 2019 durch die Republik. Auch stellte er sein musikalisches Talent auf zahlreichen Wettbewerben und Auftritten unter Beweis. Mit seinen selbst geschriebenen, ausdrucksstarken Songs über Themen wie Verletzlichkeit und Sehnsucht zieht er seine Zuhörer in seinen Bann.

Der Höhepunkt des Freitagabends ist der Auftritt des Ratinger Tragödchen Ensembles, das das Publikum in die Welt der Rock- und Popsongs führt. Dabei covern sie genial von ZZ Top bis Sarah Connor. Sie bieten einen rockigen Auftritt mit vielerlei Songs, die die Historie der letzten Jahrzehnte so hergibt.

Am Samstag ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Den Start auf der Bühne machen Grand Jam and the Double T’s. GRAND JAM nimmt die Besucher mit auf eine musikalische Zeitreise von der Gegenwart bis zurück in die 70er Jahre mit dem Besten, was Pop, Soul, Rock und Funk zu bieten haben. Vocals und Backings setzen die Songs perfekt in Szene. Unterstützt werden sie durch eine groovige Bass– und Drum-Section, beeindruckende Keyboardklänge und virtuosen Gitarrensound.

Weiter geht es mit Christian Meringolo mit seiner Band. Ursprünglich hatte er den Gedanken als italienischer Musiker in Nordrhein-Westfalen durch die Gegend zu ziehen. Mittlerweile ist seine Live-Musik auch in ganz Deutschland, Österreich und Italien gefragt. Seit 2019 begleitet der italienische Vollblutmusiker das Traumschiff (MS Amadea) auf verschiedenen Reiseabschnitten rund um den Globus.

Den Höhepunkt des Samstagabends bieten LIVIN music family mit ihrem Auftritt auf der Bühne des Marktplatzes. Die Mitglieder von LIVIN music family spielten und sangen bereits an der Seite von:

Phil Collins, Elton John, Zuccero, Seal, Lionel Richie, Melanie C., DJ Bobo, Sarah Connor, Sasha, Die Fantastischen Vier, u.v.a. LIVIN music family war zuletzt on stage bei Top Veranstaltungen u.a. bei dem Europa League Finale mit Eintracht Frankfurt in Sevilla, beim Hahnenkammrennen in Kitzbhel, Rosenball in Berlin, auf der Seacloud, FIFA Zrich, dem Laureus Event.

Am Sonntag geht es dann traditionell mit Lokalmatadoren weiter. Jedoch gibt es einen besonderen Act. Claudia Heinken, die bereits ab Donnerstag, 18. August, bei The Voice of Germany zu sehen ist, wird als Eröffnungsact am Sonntag auf der Bühne des Ratingen Festivals stehen.

Am Mittag führt Alexander Seidl, der mit seiner Gitarre, seiner handgemachten deutschsprachigen Singer-Songwriter-Musik und seinen teils tiefgründigen, lustigen und vor allem fröhlichen Texten direkt den Weg in die Ohren des Publikums findet, das Bühnenprogramm musikalisch weiter.

Den Abschluss des späten Nachmittags gestaltet Silly Vanilly mit ihrer ganz eigenen Darbietung eines Auftritts. Das verrückteste Acoustic Cover Trio mit Herz, Humor und feinsten Highlights der Musikgeschichte! Sie interpretieren Songs mit purer Lebensfreude, drei Prisen Talent, Einfallsreichtum, ein wenig Konfetti hier und da, ein paar Schweinchen, einem gepimpten Köfferchen und geballter Liebe zur Musik.

„Wir freuen uns, dass wir so tolle Künstler für das RatingenFestival 2022 gewinnen konnten. Die Chance all diese Künstler live zu erleben, sollte man nutzen, denn es wird garantiert zu einem unvergesslichen musikalischen Bühnenfeuerwerk!“, ist sich Leonhard Sibbing mit seinem Team von der RMG sicher. Und nicht nur die Musikbegeisterten kommen beim Ratingen Festival auf ihre Kosten.

Mit einem bunten Kinderprogramm auf der Lintorfer Straße wird auch für die kleinen Besucher des Open Air Events in der Innenstadt ordentlich etwas geboten. Das Team von Radio Neandertal bietet viele Aktionen von Dosenwerfen bis hin zu unzähligen Spielen, die zum Mitmachen einladen.

Auch die Gaumenfreuden kommen während des Festivals nicht zu kurz. Hierfür sorgen zahlreiche Stände und Foodtrucks mit internationalen Köstlichkeiten, bei denen auch Feinschmecker auf ihre Kosten kommen.