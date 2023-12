Oberschlesisches Landesmuseum Vorträge, Führungen und Escape Room-Erfahrungen

Die letzten öffentlichen Führungen im Museum finden am 10. Dezember um 13 Uhr und am 17. Dezember um 15 Uhr statt. Das Oberschlesische Museum in Beuthen (Bytom) und das Oberschlesische Landesmuseum in Ratingen erinnern in einem Kooperationsprojekt an jüdisches Leben in Beuthen, das sich bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen lässt, zu sehen in einer kleinen Kabinettausstellung bis Ende des Jahres. Ebenfalls noch bis Ende des Jahres zu sehen ist eine Vitrinen-Ausstellung über die Komponistin Felicitas Kukuck. Außerdem können sich die Museumsbesucher jederzeit die Dauerausstellung anschauen.