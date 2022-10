Kulturkreis Hösel : Erzählungen in Regenbogen-Farben

Schriftsteller Rafik Schami geht wieder auf Lesereise. Foto: dpa/Uwe Anspach

Der Kulturkreis Hösel hat unter anderem Rafik Schami eingeladen.

(jün) Der Kulturkreis Hösel startet in den Veranstaltungsherbst. Drei spannende Veranstaltungen sind zunächst geplant: zuerst der Literaturkreis am Dienstag, 11. Oktober, dann die Lesung am Dienstag, 25. Oktober, beide um 17 Uhr, und am Dienstag, 1. November, um 19 Uhr Erzählungen von und Gespräch mit Rafik Schami. Alle Veranstaltungen finden in den Räumen des Hauses Oberschlesien, Bahnhofstraße 71 in Hösel statt.

Im Literaturkreis das sehr aktuelle und spannende Buch „Über Menschen“ der bekannten Autorin Juli Zeh besprochen, das die Teilnehmer vorher gelesen haben sollten. Bei diesem fachlich und sachkundig moderierten Termin kann die Autorin selbst nicht anwesend sein. Das Prinzip des Literaturkreises besteht darin, dass am Ende eines jeden Treffens die Gruppe darüber entscheidet, welche Werk bis zum vereinbarten neuen Termin gelesen und dort dann besprochen wird. Eine solche Buchbesprechung kann durchaus auch in Anwesenheit des Autors stattfinden.

Am 25. Oktober liest Annette Wieners aus Ihrem Buch „Diplomatenallee“. Den neuen Roman der Journalistin Annette Wieners charakterisieren dramatische Verwicklungen und spannendes Politkino vor der Kulisse der 1970er Jahre. „Die Diplomatenallee“ erzählt eine hochspannende Geschichte, die zu einer Zeit spielt, als in der BRD ein heikles Projekt gestartet wurde – die Einrichtung einer Ständigen Vertretung der DDR in Bonn im Jahr 1974.

In den beschaulichen Gaststätten am Rhein trafen Ostblock und Westblock aufeinander. Die Stadt war das Brennglas des Kalten Krieges – und übte sich in Weltläufigkeit. In dem Roman wird die zeitgeschichtliche Episode zu einem fesselnden Drama. Eine mitreißende Lektüre über ein düsteres Kapitel deutsch-deutscher Beziehungen. Annette Wieners ist Drehbuchautorin, Schriftstellerin und Radiojournalistin.

Am 1. November kommt Rafik Schami nach Hösel. Nur wenige können Geschichten erzählen wie er. Seit über 35 Jahren tritt er für die mündliche Erzählkunst ein, bei der er das Publikum auf einen poetischen Spaziergang durch seine Geschichten mitnimmt. Ein brillanter Erzähler wie Rafik Schami braucht ein unglaubliches Gedächtnis, um über fantastische Reisen und tiefe Geheimnisse zu fabulieren, dabei Erzählstränge zu beginnen, fallen zu lassen, wieder aufzunehmen, und alles wieder pointiert miteinander verweben zu können. An diesem Abend wird er verraten, wie er von der legendären Scheherazade gelernt hat, Geschichten zu erfinden, und warum sein Sternzeichen der Regenbogen ist, dessen Farben er alle benutzt, um in Worten zu malen.

Er wird seinem Publikum verraten, warum eine Frau ihren Mann auf dem Flohmarkt verkaufen will. Da ist der Liebhaber, der zum Messer greift, als er die Geliebte in den Armen ihres Ehemannes sieht. Rafik Schami erzählt von Liebe, Sehnsucht und Exil. In seinem unverwechselbaren Ton erzählt er von selbst Erlebtem und Gehörtem. Auch im tiefsten Ernst verlässt ihn nie der Humor, denn das Lachen ist, wie er schreibt, „der beste Schmuggler für Gedanken“.