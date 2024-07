Programm des Kulturkreises Hösel Von der Gartenkunst bis zu Sonntagskonzerten

Am 13. September stehen Kinder zwischen 4 und 12 Jahren und ihre Familien im Fokus. Das Seifenblasentheater zeigt „Die Heinzelmännchen“. Ein weiteres Konzert in der Reihe der Sonntagskonzerte wird am 15. September unter dem Titel Pianosolo angeboten. Am 27. September geht es in das Opernhaus Duisburg. Der Titel: Hollywood meets Cannes: Jazzige Operette in der Hotellobby. Eine sehr unterhaltsame, amüsante und spritzige Lustspieloperette. Am 10. Oktober werden in der beliebten Reihe der Weinseminare die Weine des Weinguts Knisper vorgestellt. Es folgen am 6. „Expeditionen ins Buchreich" mit dem beim Kulturkreis bereits bekannten Buchhändler Mike Altwicker und am 10. November wieder ein Sonntagskonzert „Sua Trio" unter dem Titel „Space Jump" des Komponisten Fazil Say, der fasziniert war von dem Extremsportler Felix Baumgartner, der mit seinem spektakulären Stratosphärensprung aus 36 Kilometer Höhe weltbekannt wurde.