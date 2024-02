Prinzengarde Blau-Weiß Riesenstimmung, große Emotionen

Im Rahmen dieses großen Aufmarsches wurde Alexander Bös durch den Ratinger Karnevalsausschuss für seine Verdienste im Ratinger Karneval geehrt. Für einen weiteren Gänsehaut Moment in der Stadthalle sorgte dann die Prinzengarde mit einem überraschenden musikalischen Ständchen für ihren Präsidenten Alex Bös, der in dieser Session sein erstes elf-jähriges Jubiläum als Präsident der stolzen Prinzengarde feiert. Dieser war sichtlich gerührt und so haben die Blau-Weißen es tatsächlich geschafft, dass ihr Präsident, wie er selber gestehen musste, zum ersten Mal sprachlos war. Nach Sitzungsende wurde im Foyer noch weitergefeiert.