Ratingen : Prinz Eugen Corps speist im Pfarrzentrum

Ratingen Joachim Wehmeyer, der ehemalige Vorsitzende des Prinz Eugen Corps, hatte eine Idee, um seinem Corps einen Weg in ein noch abwechslungsreicheres Vereinsleben zu zeigen. „Wir kochen gemeinsam ein Menü und genießen anschließend die zubereiteten Speisen,“ schlug er vor.

So ging es dann einige Jahre und aus den Schützen sind passionierte Köche geworden. Jetzt nahm Wilfried Korbmacher, der neue Vorsitzende, diese Idee wieder auf und lud sein Corps in das Pfarrzentrum in Lintorf Am Löken ein, wo die Pfarre den engagierten Köchen ihre Küche und einen Speiseraum zur Verfügung stellt. Dieses Mal übernahm Hans-Josef Rosendahl wieder einmal die Organisation. Er schrieb für jede Gruppe ein Rezept für einen Gang und stellte die Zutaten und Gewürze bereit. Eine fröhlich schnatterndes Prinz Eugen Corps machte sich an die Arbeit. Vier Gänge wollten zubereitet sein. Als Vorspeise gab es „Stramme Mäxchen“, gefolgt von einem Zwischengang „One Pott, Salsicca Rosmarino“. Als Hauptspeise diente „Kotelett vom Apfelschwein auf Tomatenbeet“. Zum Abschluss wurde „Obatzda und Bergkäse“ serviert. Abgerundet wurde das Ganze von einem französischen Rotwein, einem Merlot, den Alois Rosendahl spendiert hatte. Weil alles so gut schmeckte, merkte kaum jemand, dass Wilfried Korbmacher nach dem dritten Gang kurz eine Versammlung abhielt. Während des Essens wurde eifrig diskutiert, alle Probleme Lintorfs wurden gelöst und nach einigen Stunden gingen alle fröhlich nach Hause mit der Vorfreude auf das nächste gemeinsame Kochen in etwa einem halben Jahr.