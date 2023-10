Preisträgerkonzert Nachwuchsmusiker präsentieren ihr Können bei Konzert

Zur Eröffnung spielt die Sinfonietta die Sinfonie Nr. 29 in A-Dur, KV 201, von Wolfgang Amadeus Mozart. Anschließend wird der Heimatpreis 2023 an den Konzertchor Ratingen sowie an den Ratinger Bienenzuchtverein von 1868 durch den Ersten Beigeordneten Patrick Anders verliehen. Die Verleihung ist, wie bereits schon im Vorjahr, in das Preisträgerkonzert eingebettet.