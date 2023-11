Kultur in Ratingen Preisträger für bestes Rockalbum 2019 im Tragödchen

Nachdem bereits das letzte Studioalbum („The pirate´s son“) beim Deutschen Rock und Pop Preis 2017 zwei Mal den Vizemeister (bestes Rockalbum, bestes CD Album) holte, landet die aktuelle CD „Make me an offer“ (Mai 2019) auf Platz 1 in der Kategorie „Bestes Rockalbum 2019“. 2021 erschien die neue CD „The King is dead“.