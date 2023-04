Ab Juni Deutsche Post: Neue Filiale in Tiefenbroich

Es tut sich was im Stadtteil: Die Deutsche Post und Schreibwaren Sundri eröffnen am 1. Juni auf der Sohlstättenstraße 29 eine neue Filiale. Sie ersetzt den Service der Postfiliale in der Daniel-Goldbach-Straße 21, die bis zum 30. Januar 2023 geöffnet war. In der neuen Filiale können die Kunden zum Beispiel Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehören ebenso zum Angebot der neuen Filiale. Außerdem können Kunden dort auch den Service „Postfiliale direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt an die Filiale senden lassen, um sie später dort abzuholen. Das Postgeheimnis bleibt gewahrt. Das Team der neuen Filiale wird hierzu genauso verpflichtet sein wie die Postmitarbeiter. Die Filialen im Einzelhandel haben neben den verbesserten und kundenfreundlichen Öffnungszeiten einen weiteren Vorteil: Die Kunden können verschiedene Einkäufe schnell und bequem an einem Ort erledigen.