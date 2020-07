Ratingen : Trickbetrüger bestiehlt 88-Jährige um Schmuck

Lintorf Einem Trickbetrüger gelang es am Montag, einer 88 Jahre alten Frau aus Lintorf Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro zu stehlen. Der Mann verschaffte sich unter einem Vorwand Zugang in das Haus der Seniorin.

(köh) Die Ermittler der Kreispolizei rekonstruieren das Geschehen so: Gegen 11.30 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür der 88-Jährigen. Als die Frau die Tür öffnete, erklärte ihr der Mann, sein Name sei „Peter“ und man würde sich ja schon lange kennen. Weiterhin gab der Unbekannte an, er habe Schmuck geerbt und würde diesen gerne bei der Dame deponieren, um ihn vor Verbrechern zu schützen.