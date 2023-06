Benefiz-Aktion Eishockeyspiel zugunsten der verletzten Einsatzkräfte

Ratingen (RP) Die Eishockey-Mannschaften der Polizei und der Feuerwehr in Köln haben ein Benefiz-Eishockeyspiel zugunsten der am 11. Mai in Ratingen verletzten Einsatzkräfte bestritten. In der voll besetzten Köln-Arena 2 spielten Backdraft Cologne gegen die Bull Sharks der Polizei.