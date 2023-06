Überfall in Ratingen 34-Jähriger überfallen und ausgeraubt

Während eines berufsbedingten Aufenthalts in Ratingen traf sich ein 34-jähriger Mann aus Hessen gegen 22.15 Uhr vor seinem Hotel an der Calor-Emag-Straße in Ratingen mit einer Internet-Bekanntschaft. Während eines gemeinsamen Spaziergangs wurde der Mann auf der Dieselstraße in Höhe Nummer 39 von fünf bis sechs männlichen Personen mit Fäusten und Fußtritten angegriffen. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Broichhofstraße.