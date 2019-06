Kriminalität : Polizei sucht mit Phantombild nach brutalem Räuber

So soll der flüchtige Räuber aussehen. Foto: RP/Polizei Mettmann

Ratingen West Eine 54-jährige Frau wurde mit einer Schere schwer verletzt.

(RP) Mit einem Phantombild sucht die Polizei nach einem bislang unbekannten Mann, der im März bei einem Raubüberfall eine 54 Jahre alte Frau schwer verletzt hat. Die Tat geschah am Mittwochabend, 13. März 2019, gegen 18.50 Uhr. Die Ratingerin wurde kurz vor der Haustür von hinten von einem Mann gepackt. Der Angreifer hatte eine Schere in der Hand und schnitt damit den Tragegurt ihrer Handtasche durch, welche sie über ihre Schulter gehängt hatte. Dabei verletzte er die Ratingerin schwer an der Hand.