Einsatz in Ratingen West Polizei sucht mit Hubschrauber nach Senior

Gegen 21.15 Uhr hatten sich Angehörige des Mannes mit der Polizei in Verbindung gesetzt und mitgeteilt, dass der 86-Jährige vermisst werde. Letztmalig habe man ihn zwischen 16 Uhr und 17 Uhr an seiner Wohnanschrift in Ratingen West gesehen und seitdem selbst nach ihm gesucht. Nachdem man ihn jedoch in seinem Umfeld und bei bekannten Anlaufstellen nicht gefunden hatte, entschied man sich dazu, die Polizei um Hilfe bei der Suche zu bitten.