Motorraddiebstahl Unbekannte stehlen Motorrad aus Tiefgarage

() In der Zeit von Mittwochabend, 19. April, 21.30 Uhr, bis Donnerstagmittag, 13 Uhr, stahlen Unbekannte ein Motorrad der Marke Honda CBR, das in einer Sammeltiefgarage an der Lochnerstraße 41 abgestellt war. Die 13 Jahre alte CBR 600 F/ PC35 war mittels eines Lenkradschlosses verschlossen und gegen Diebstahl gesichert. Wie der oder die unbekannten Fahrzeugdiebe in die Tiefgarage gelangen und die Honda mit dem amtlichen Kennzeichen ME-WX 620 abtransportieren konnten, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Der aktuelle Zeitwert des Fahrzeugs wird mit circa 2.500 Euro beziffert. Bisher liegen der Ratinger Polizei keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Motorrades vor. Ermittlungsmaßnahmen lieferten bisher kein Ergebnis. Das Fahrzeug wurde zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib der gesuchten Honda, nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102/99816210, entgegen.