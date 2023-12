Polizei sucht Zeugen Unbekannter entblößt sich in Straßenbahn

() Eine Jugendliche wurde am Mittwochabend in einer Straßenbahn von Düsseldorf nach Ratingen von einem bisher unbekannten Mann sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall. Die 17-jährige Ratingerin stieg gegen 19.35 Uhr an der Haltestelle Heinrich-Heine-Allee in Düsseldorf in die U-Bahn-Linie 72 in Richtung Ratingen Mitte ein. Als der Zug etwa die Haltestelle Rather Broich passierte, setzten sich vier unbekannte Männer in die Nähe der Ratingerin. Einer der Männer beobachtete die junge Frau, sprach sie an und zeigte sich der Jugendlichen in schamverletzender Weise. An der Endhaltestelle Ratingen Mitte angekommen, stiegen die Jugendliche sowie die übrigen Männer aus. Die Gruppe entfernte sich in Richtung der Kreuzung Düsseldorfer Straße/ Stadionring/ Dürerring. Zu dem Mann liegt folgende Personenbeschreibung vor: etwa Anfang 20, 1,70 Meter groß, braune Augen, schlanke Figur, kurze schwarze Haare, Dreitagebart, südeuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einer grauen Jogginghose und einer schwarzen Jacke. Die Polizei fragt jetzt: Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise zu dem Täter oder der Personengruppe geben? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit telefonisch unter der Telefonnummer 02102/99816210 entgegen.