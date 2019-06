Polizeibericht : Polizei stoppt Autofahrer

Ratingen Am Dienstagabend stoppte eine Streifenwagenbesatzung einen Pkw BMW.

(RP) Einen alkoholisierten Autofahrer zog die Ratinger Polizei aus dem Verkehr. Am Dienstagabend, gegen 22:25 Uhr, stoppte eine Streifenwagenbesatzung an der Straße Europaring in Ratingen einen Pkw BMW, um den Fahrer zu kontrollieren. Dabei bemerkten die Beamten, dass der 42-jährige Fahrer erheblich nach Alkohol roch und führten einen Alkoholtest durch. Das Ergebnis: Über 1,4 Promille. In der Wache Ratingen folgten die Blutprobenentnahme, die Beschlagnahmung des Führerscheins sowie die Einleitung eines Strafverfahrens, teilte die Polizei weiter mit.