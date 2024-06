Fahndungserfolg in Ratingen Polizei stellt Exhibitionisten und sucht weitere Geschädigte

Am Nachmittag des 25. April alarmierte eine 27-Jährige die Polizei, nachdem sich ihr bei einem Ausritt in einem Waldgebiet am Blomericher Weg ein Exhibitionist gezeigt hatte. Der Mann war der jungen Reiterin plötzlich auf dem Waldweg entgegengetreten, hatte sich wortlos entblößt und war anschließend in den Wald geflüchtet.