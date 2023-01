Einsatz in Ratingen Polizei stellt 17-Jährigen mit Unfallwagen

(RP) In der Nacht zu Sonntag stellte die Ratinger Polizei einen 17-Jährigen mit einem nicht für den Straßenverkehr zugelassenem Audi. Er hatte das verunfallte Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen geführt. Gegen 1.15 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung die Bahnstraße, als sie von einem Zeugen auf einen am Fahrbahnrand geparkten Audi A6 aufmerksam gemacht wurden. Der Zeuge berichtete, dass zwei junge Männer das augenscheinlich frisch verunfallte Fahrzeug soeben abgestellt hätten und auf der Bahnstraße in Richtung Mülheimer Straße flüchtig seien. Die Beamten konnten einen 17-jährigen Kölner stellen. Der zweite Tatverdächtige konnte nicht mehr angetroffen werden.