Einsatz im Wald Schussgeräusche – Polizei setzt Hubschrauber in Ratingen ein

Zur weiteren Absuche nach verdächtigen Personen erhielt die Polizei dann auch noch Unterstützung aus der Luft – so wurde ein Polizeihubschrauber an der Suche beteiligt. Leider konnte aber kein Verdächtiger angetroffen werden. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zur Herkunft der Schussgeräusche machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter der Rufnummer 02102/9981-6210 entgegen.