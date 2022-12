Fandung in Ratingen in Eiseskälte Polizei rettet vermissten älteren Mann vor Kältetod

Info

Ob Vermisste suchen, nach Straftätern fahnden, Retten und Bergen oder das Verlasten von Spezialeinheiten: Die Aufgaben der Polizeifliegerstaffel sind vielfältig. 2020 wurde das Einsatzspektrum um die Brandbekämpfung aus der Luft erweitert. Auch das Unterstützen von Bodenkräften insbesondere bei Nacht mit Wärmebildkamera wird immer relevanter. Die Piloten der Polizeifliegerstaffel haben den Überblick und unterstützen ihre Kollegen aus der Luft. Dies geschieht am Tag, aber auch in der Nacht, und dann mit besonderer Effektivität, da mit Nachtsichtgeräten und Wärmebildkameras Details erkannt werden können, die den eingesetzten Polizeibeamten am Boden verborgen bleiben. So können die Wärmebildkameras geringste Temperaturunterschiede am Boden oder auf Wasser erkennen. Seit 2017 setzt die Polizeifliegerstaffel sechs Hubschrauber des Typs AIRBUS H145 ein. Stationiert ist die Fliegerstaffel an den Flughäfen Düsseldorf und Dortmund − mit einer 24-Stunden-Bereitschaft an 365 Tagen im Jahr. Von ihren Basen aus sind die Hubschrauber spätestens in 30 Minuten an jedem Ort im Land.