Sicherer Schulweg : Polizei kontrolliert Fahrräder an Schulen

Kreis Mettmann Heute startet die Aktion „Sicherheit durch Sichtbarkeit“.

Was die Gelbe Karte im Fußball, das ist für Silke Maaß die „Mängelkarte“: „Schüler, die mit dem Fahrrad zur Schule kommen, müssen in den kommenden Wochen eventuell mit ihr rechnen“, sagt die Polizeihauptkommissarin von der Verkehrsunfallprävention der Kreispolizei. Nämlich dann, wenn die Beleuchtung an den Rädern der Kinder und Jugendlichen nicht funktioniert. Jeweils ab halb acht am Morgen werden Maaßens Kollegen vor ausgesuchten weiterführenden Schulen stehen und kontrollieren. Insgesamt 16 Schulstandorte in sechs Städten, darunter auch Ratingen, umfasst die Liste.