Kontrolleinsatz Polizei stellt Spielautomaten sicher

In einem Kiosk an der Düsseldorfer Straße stießen die Behörden auf einen nicht zugelassenen Wett-Automaten und Kartons mit sogenanntem „Snus“, ein Tabak-Produkt, das oral eingenommen wird und in Deutschland verboten ist. Das Strafmaß für den Verkauf von Snus wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr geahndet. Ferner stellten die Einsatzkräfte des Ordnungsamts in dem Kiosk 480 Getränkedosen ohne Pfand sicher. Außerdem stellte die Polizei fest, dass der öffentliche Raum vor dem Kiosk mittels einer Video-Anlage überwacht worden war, deren Bilder live in einen Raum im Keller übertragen wurden. Gegen den Betreiber des Kiosks wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen gefertigt.