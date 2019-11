Festnahme an der Zieglerstraße : Polizei fasst Einbrecherduo auf frischer Tat

Foto: dpa/Carsten Rehder

Ratingen Nur wenige Minuten nach der Alarmierung klickten bei zwei Einbrechern in Ratingen die Handschellen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Einbrecher-Duo ist in Ratingen am Montagabend auf frischer Tat gestellt und festgenommen worden. Die beiden Männer aus Osteuropa (24 und 39 Jahre alt) werden noch am heutigen Dienstag (26. November 2019) einem Haftrichter vorgeführt. Das war geschehen:

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich gegen 19.40 Uhr zwei Einbrecher Zugang in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Zieglerstraße in Ratingen-Zentrum. Die Täter hatten ein rückwärtig gelegenes Kellerfenster aufgehebel. Dabei lösten sie den Einbruchsalarm der Alarmanlage aus. Davon wurde die Polizei sogleich informiert.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nur sieben Minuten nach Eingang des Notrufs bei der Leitstelle zu einem schnellen Festnahmeerfolg vor Ort: Bei der Umstellung des Gebäudes sichteten die Polizeibeamten zwei Tatverdächtige in einem Gebüsch direkt am Haus. Als das Duo die Polizei erblickte, flüchteten die beiden Männer zu Fuß. Die Beamten waren jedoch schneller und konnten die beiden nach einer kurzen Verfolgung stellen und nach einer körperlichen Auseinandersetzung schließlich überwältigen. Dabei wurde der 24-jährige Tatverdächtige im Gesicht verletzt, als ihn ein Polizeibeamter zu Boden warf. Der Tatverdächtige musste später in einem Krankenhaus behandelt werden. Eine Polizeibeamtin wurde bei der Auseinandersetzung in Mitleidenschaft gezogen – sie konnte ihren Dienst wegen einer Verletzung am Fuß nicht mehr fortführen und musste später ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden.

Bei der Durchsuchung der beiden Tatverdächtigen stellte die Polizei mehrere aus dem Haus entwendete Gegenstände sowie Einbruchswerkzeug sicher. Daraufhin nahmen die Polizeibeamten die beiden Männer fest und brachten sie ins Polizeigewahrsam auf die Wache nach Ratingen, wo sie die Nacht verbringen mussten. Gegen das Duo wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

(-dts)