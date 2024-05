Zeugen gesucht Polizei fahndet mit Phantombild nach Trickdiebin

Gegen 14.20 Uhr hatte der Mann an einer Bankfiliale an der Düsseldorfer Straße eine größere Summe Bargeld abgehoben und das Geld in einer Laptoptasche verstaut. Anschließend begab er sich zu seinem Auto auf den Parkplatz in Richtung Minoritenstraße. Als er mit seinem weißen Porsche Cayenne von dem Parkplatz herunterfuhr, machte auf Höhe der Hausnummer 13 eine Frau den Mann darauf aufmerksam, dass sein Hinterreifen Luft verliere.