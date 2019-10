Ratingen : Polizei ermittelt gegen Lastwagenfahrer aus Kalkar

Ratingen Im Fall einer schwer verletzten Frau in Ratingen ermittelt die Polizei nun gegen einen verdächtigen Lkw-Fahrer wegen Fahrerflucht. Der 56-Jährige bestreitet, an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein.

Die Ermittlungskommission (EK) Sondert ist im Fall der schwer verletzten Frau, die am Straßenrand gefunden wurde, einen wichtigen Schritt weiter gekommen. So fanden die Beamten den gesuchten Kleinlastwagen. Die wenigen Hinweise zum gesuchten Lkw führten zu einer Auskunft des Kraftfahrtbundesamtes, die rund 350 in Frage kommende Fahrzeuge auflistete. Die EK wurde fündig. Bei dem Lkw handelt es sich um einen MAN mit gelben Blinkleuchten aus Mülheim an der Ruhr. Für dieses Firmenfahrzeug wurde bereits am Tag des Unfalles ein neuer Außenspiegel im Zubehörhandel bestellt.