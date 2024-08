Gremien tagen wieder Politische Sitzungspause ist beendet

Nach der Sommerpause beginnen wieder die politischen Beratungen in den Ratsgremien. Los geht es mit dem Schulausschuss, der sich am Mittwoch, 21. August, um 16.30 Uhr im Konferenzraum im Rathaus-Ratstrakt, erste Etage, Minoritenstraße 2-6, trifft. Unter anderem wird die Verwaltung berichten, wie es um die Schaffung zusätzlicher OGS-Kapazitäten an der Johann-Peter-Melchior-Schule sowie in Hösel steht.