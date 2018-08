Ratingen Politik warnt vor Mieterhöhungen der LEG

Info

Die LEG will Objekte in West, Lintorf und Mitte modernisieren. Die zwischen 1957 und 1976 errichteten Gebäude in der Wedauer Straße 13 und 15 (Lintorf), in der Sandstraße 26 bis 28 sowie am Bleicherhof 13c und 13d (Ratingen Mitte) modernisiert das Unternehmen unter energetischen Gesichtspunkten.

Infos und Beratung gibt es unter anderem im Mieterbüro Ratingen des. Mietervereine Düsseldorf, Hauser Ring 8. Internet: www.mieterverein-duesseldorf.de.