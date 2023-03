Kultur in Ratingen Der Poetry Slam kehrt zurück

Living Room Ratingen ist eine Initiative junger Ratinger und Ratingerinnen mit dem Ziel, besonders jungen Leuten, die zwischen Berufsausbildung, Studium und Berufseinstieg stehen, eine Stätte des Lernens, Kommunizierens und Verweilens zu bieten. In diesem Rahmen organisiert Living Room Ratingen auch Veranstaltungen, die vor allem junge Leute interessieren und ansprechen. Der Kulturkreis Hösel unterstützt Living Room Ratingen in diesem Bemühen und profitiert dabei auch von den Ideen und der Kreativität der jungen Leute, die die Kultur in Ratingen insgesamt beleben. So ist eine Kooperation entstanden. Eine win-win-Situation.