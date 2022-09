Nacht der Jugendskultur : Eine Nacht im Zeichen des Rap

Zur Nachtfreuquenz liefern die Rapper Amorok, Motus, Champ und RXCA ab. Auch das Publikum darf sich am Mikrofon ausprobieren. Foto: Maxi Braun

Ratingen Ratingen beteiligt sich mit einem Konzert am Samstag, 24. September, an der Nacht der Jugendkultur. Gleich vier Rapper stehen im Jugendzentrum Lux auf der Bühne.

() In diesem Jahr wird die Nacht der Jugendkultur nicht von der Pandemie überschattet. Deshalb darf auch ordentlich gerockt, beziehungsweise gerappt werden. Ende September beteiligen sich fast 100 Städte und Gemeinden in NRW an der Nacht der Jugendkultur. Auch Ratingen ist mit dabei. Alle sind froh, nach den harten Zeiten endlich wieder aus dem Vollen zu schöpfen. Für andere live zu performen, dafür abgefeiert zu werden und Spaß zu haben, dazu bietet die „nachtfrequenz22“ eine Bühne.