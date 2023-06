Abstand halten Plakataktion im Kreis Mettmann

4200 Plakate stellt die Landesverkehrswacht in ganz Nordrhein-Westfalen über ihre örtlichen Verkehrswachten zur Verfügung. Tanja Smigoc von der Kreisverkehrswacht Mettmann freut sich, dass auch der Kreis Mettmann 60 Plakate erhalten hat. Diese übergibt die Projektleiterin der Kreisverkehrswacht am Montag, 19. Juni, an den ADFC, welcher freundlicherweise das Aufhängen der Plakate im Kreisgebiet übernehmen wird.