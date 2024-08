Pflaster für die Innenstadt Wurden minderwertige Steine geliefert?

Schlechte Nachrichten für die Händler in der Innenstadt. Die Verlegung des neuen Pflasters auf der Düsseldorfer Straße kann nicht, wie ursprünglich geplant, in der zweiten Augustwoche beginnen. Dies teilte die Stadt Ratingen jetzt mit. Der Grund sind Bedenken in Bezug auf die Qualität der gelieferten Pflastersteine.