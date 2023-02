Nach Baumfällung in Tiefenbroch Für gefällte Bäume kommt Ersatz

Ratingen · Auf der Marienstraße in Tiefenbroich waren einige Kirschbäume von Pilzen befallen. Noch in diesem Jahr will die Stadt Ersatz pflanzen.

06.02.2023, 12:24 Uhr

Renaturierungsmaßnahmen – das Bild zeigt die Anger – sollen der Hitzeentwicklung in der Stadt entgegenwirken. Foto: CDU Ratingen