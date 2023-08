Evangelische Stadtkircge Ratingen Pfarrerin Birte Bernhardt verlässt Ratingen

Die Pfarrerin der evangelischen Stadtkirche, Birte Bernhardt, verlässt Ratingen, um sich neuen Aufgaben zu widmen. „Als ich im Januar 2019 an einem grauen Wintertag ganz verschlafen aus dem Nachtzug aus Wien stieg, um mir die Gemeinde anzusehen, in der ich Vikarin werden könnte, habe ich noch nicht geahnt, dass ich erst im Sommer 2023 meine Abschiedsworte für den Gemeindebrief schreiben würde“, erklärt Bernhardt in der jüngsten Ausgabe.