An(ge)dacht Fabelhaft fröhlich

Das pralle Leben also: Wo, wenn nicht in den Kirchen, sollte es zu finden sein? Sollte…Ach, könnte das schön sein… Dort, so lautet jedenfalls die Frohe Botschaft, wo die Liebe zum Leben gefeiert, der Tod in all seinen Formen gepackt, bekämpft, verlacht und schließlich vertrieben wird. In dieser Botschaft hat auch der Karneval seinen Ursprung.