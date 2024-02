An(ge)dacht Gelbe Säcke lieben lernen

Es geht ja um die Kinder, denen ich dreimal in der Woche im Schulgottesdienst begegne. Sie sollen – mit all ihrer Energie, ihren tollen Ideen – auch noch eine Erde haben, die bewohnbar ist. Bedenken wir: Alles, was wir heute verbrauchen und zerstören, ist weg – wirklich und dauerhaft weg, für alle Zeiten. Darum ist alles, was wir als Einzelne oder in Gemeinschaft für den Umweltschutz unternehmen wichtig und auf keinen Fall lächerlich. Also: Es lebe das Müllfasten – und der „Gelbe Sack“!