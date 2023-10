An(ge)dacht Gedanken zu Israel

Vor anderthalb Wochen wurden im Gottesdienst die Zehn Gebote verlesen. Es wurde auch der 1. Psalm gebetet, ein Loblied auf Gottes Gesetz. Am vorletzten Sonntag konnte man also in den Kirchen erleben, dass auch wir Christen einen Sonntag im Jahr kennen, der in besonderer Weise die Thora, die fünf Bücher Mose, lobt. Gleichzeitig feierten die Juden in aller Welt ein ganz ähnliches Fest, mit denselben Texten und Gedanken. Eigentlich. Denn am Morgen von Simchat Tora hatte der grausame Überfall auf Israel begonnen. Es kamen dann immer mehr Nachrichten über die Barbarei an, mit der die Hamas-Männer aus dem Gazastreifen in Israel eingefallen waren. Vom Kind bis zum Greis hatten sie verschleppt, vergewaltigt und gemordet.