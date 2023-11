An(ge)dacht Gedenken heißt auch lernen

Am 9. November werden in vielen jüdischen und christlichen Gemeinden Gedenkfeiern und Gottesdienste gehalten, um an den 9. November 1938 zu erinnern. Wer vor 85 Jahren in den Städten die Pogrome erlebt hat, dem haben sich diese Bilder tief eingegraben: brennende Synagogen, zerbrochene Schaufensterscheiben, auf die Straßen geworfene Möbel, Plünderungen und Misshandlungen bis hin zu Mord und Totschlag.