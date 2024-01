An(ge)dacht Oh mein Gott dieser Himmel!

Vom Himmel war bei ihm allerdings nicht die Rede. Er sprach davon, wie er sich die Hölle vorstellte. Der Himmel, meinte er, muss ganz schön langweilig sein – wenn er sich die Christen so anschaut. In der Kirche geht alles so langweilig zu. Keine Action – alles, was Spaß macht, ist ja wohl verboten. Und alle müssen so lieb zueinander sein.