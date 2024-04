An(ge)dacht Miteinander und Füreinander

Auf die Frage nach dem höchsten Gebot antwortete zum Beispiel Jesus unter Bezugnahme auf die Thora: „Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Als Zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden.“ (Markus 12,29-31) Vom Propheten Mohammed wird folgender Ausspruch überliefert: „Keiner von Euch hat Glauben, wenn er nicht für seinen Nachbarn liebt, was er für sich selbst liebt.“ Beide Worte lehren, sich der Menschen anzunehmen, die Hilfe und Zuwendung brauchen, unabhängig ihrer Herkunft, Religion oder gesellschaftlichen Stellung. Und so hoffe ich, dass es uns in Ratingen gelingen wird gemeinsam für Frieden, Verständigung und Versöhnung zu beten und zu arbeiten, damit Menschen weiterhin sicher und in Frieden zusammenleben können.