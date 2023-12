An(ge)dacht Geduld im Erwarten

Gott selbst, der uns seine Nähe erfahren lassen will. Er will alles in Ordnung bringen, er schafft den Frieden und stiftet die Freude. Darum dürfen wir uns zu Weihnachten entspannen und das Fest im Advent geduldig erwarten. So wie wir es an jedem Abend um 18 Uhr in der Stadtkirche mit Stille, Texten und Musik für eine halbe Stunde tun. Vielleicht kann uns ja dieses geduldige Warten ein friedliches und harmonisches Weihnachten schenken. Und dazu ein letzter weiser irischer Segensspruch: „Geh deinen Weg ruhig inmitten von Lärm und Hast und wisse, welchen Frieden die Stille schenken mag.“