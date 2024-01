An(ge)dacht Anteilnahme ist der Kern der Demokratie

In den 1990er-Jahren war der Roman „Der Alchimist“ des brasilianischen Autors Paulo Coelho monatelang auf den Bestsellerlisten. In ihm träumt ein andalusischer Schafhirte namens Santiago davon, bei den Pyramiden von Gizeh einen Schatz zu finden. Mit seinen Schafen übernachtet er in der Sakristei einer verfallenen Kirche. Weil ihm der Traum wiederholt erscheint, macht er sich auf den Weg. Von Spanien nach Ägypten quer durch die Sahara kommt er in allerhand Abenteuer: Er lernt interessante Menschen kennen, er muss immer wieder lebenswichtige Entscheidungen treffen, mehrmals schwebt er in Lebensgefahr, er muss Prüfungen bestehen, und er lernt ein Mädchen kennen, in welches er sich verliebt.