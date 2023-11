An(ge)dacht „Ich bin berufsbedingt hier“

Seit August halte ich mich regelmäßig in Ratingen auf. Bevorzugt in der Innenstadt. Anfangs rein berufsbedingt. Es hat nicht lange gedauert, bis ich mich in das Leben dieser Stadt verliebt hatte: Ich brauchte dazu nur in den Spätsommerwochen über den Marktplatz und die zuführenden Straßen zu gehen, vorbei an den Tischen der Restaurants und Kneipen, vorbei an den vielen Menschen, die an den lauen Sommerabenden noch bis in die späten Abendstunden beim Bier oder Wein saßen. Es ist diese ganz besondere Atmosphäre, die mich fasziniert.